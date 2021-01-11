6 شركات عالمية تتنافس لإنتاج جنوط السيارات بمصر للألومنيوم

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للألومنيوم، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها عقدت جلسة الفض الفني لمظاريف المناقصة العامة لخدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن 6 شركات تقدمت للمناقصة، وهي شركة Chinalco “cnpt” الصينية، وشركة endeco الإيطالية، وشركة global foundry engineering الألمانية، وشركة المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمن بالتعاون مع ini gencejv، والشركة farnoborough engineering consultanat الإنجليزية، وشركة dastur engineering international الألمانية.

وكانت الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، قالت في ديسمبر الماضي، إنه تم تأجيل موعد جلسة الفض الفني بالمناقصة، إلى يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 بدلا من الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020.

ودعت مصر للألومنيوم في مطلع نوفمبر الماضي لمناقصة خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات).

وقال محمود سالم العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، في حوار سابق لمصراوي، إن التأجيل جاء بعد طلب من الشركات، بسبب إجازات أعياد رأس السنة في الخارج، مشيرًا إلى أن 8 شركات اشترت كراسات الشروط، و10 يناير موعد تلقي العروض الفنية والمالية.

ويستهدف المشروع وفقا لرئيس الشركة، إنتاج 2 مليون جنط سيارات على مرحلتين للسوق المحلي والتصدير، والتعاون مع أكبر 5 شركات في هذا السوق عالميا، وهي خطوة لإنتاج منتجات تامة الصنع ورفع القيمة المضافة للمنتجات إلى أقصى درجة ممكنة.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي، إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.89 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.