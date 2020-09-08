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"اللمعة تفرق".. تعرف على الاختلاف بين الذهب الأصفر والأبيض (فيديو)

03:41 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
"اللمعة تفرق".. تعرف على الاختلاف بين الذهب الأصفر والأبيض (فيديو)

ذهب

كتبت- شيرين صلاح:

يحتار المستهلكون في معرفة الفرق بين الذهب الأبيض والذهب الأصفر، عند شراء مشغولات ذهبية.

وخلال الفيديو التالي يتحدث تجار لمصراوي عن الفرق بين نوعي الذهب الأصفر والأبيض، وهل يختلف كلًا منها في المصنعية أو عند البيع؟

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