تعرف على عيار الذهب الأكثر إقبالًا بين المصريين (فيديو)
كتبت- شيرين صلاح:
يقبل المصريون على شراء أعيرة معينة من المشغولات الذهبية والتي تتميز بانخفاض مصنعيتها وأسعارها.
ويتداول في مصر المشغولات الذهبية ذات عيار 14 و18 و21 و24، وتحدد أسعارها لحظيًا بحسب أسعار الذهب في البورصات العالمية.
وخلال الفيديو التالي يتحدث تجار للذهب لمصراوي عن الأعيرة المفضلة للمصريين والتي تلقى إقبالًا كبيرًا في سوق المشغولات الذهبية.
اقرأ أيضًا:
أسعارها زادت بنسبة أكبر من الذهب.. سوق الفضة تنتعش في مصر (فيديو)
صدمتان.. تجار الذهب يحكون عن معاناة السوق بعد صعوده لمستويات تاريخية "فيديو"
الخبر التالى:أسعار الذهب تتراجع في مصر.. والجرام يهبط 5 جنيهات اليوم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
99863
عدد المصابين
-
78108
عدد المتعافين
-
5530
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
27261903
عدد المصابين
-
19350450
عدد المتعافين
-
886938
عدد الوفيات
إعلان