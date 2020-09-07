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تعرف على عيار الذهب الأكثر إقبالًا بين المصريين (فيديو)

11:53 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
تعرف على عيار الذهب الأكثر إقبالًا بين المصريين (فيديو)

ذهب

كتبت- شيرين صلاح:

يقبل المصريون على شراء أعيرة معينة من المشغولات الذهبية والتي تتميز بانخفاض مصنعيتها وأسعارها.

ويتداول في مصر المشغولات الذهبية ذات عيار 14 و18 و21 و24، وتحدد أسعارها لحظيًا بحسب أسعار الذهب في البورصات العالمية.

وخلال الفيديو التالي يتحدث تجار للذهب لمصراوي عن الأعيرة المفضلة للمصريين والتي تلقى إقبالًا كبيرًا في سوق المشغولات الذهبية.

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