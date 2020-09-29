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صعود ملحوظ لأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. والجرام يرتفع 10 جنيهات

01:06 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
صعود ملحوظ لأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. والجرام يرتفع 10 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر الجرام الواحد 10 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 824 جنيهًا مقابل 814 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 706 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 942 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6592 جنيهًا.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.16%، حيث ارتفع سعر الأوقية بنحو 2.9 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1884 دولارًا في تمام الساعة 12:33 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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