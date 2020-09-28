أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات تراجع إلى 814 جنيهًا مقابل 816 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 697 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 930 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6512 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.19% لتسجل 1857 دولارًا للأوقية، حيث تراجعت الأوقية بنحو 3.5 دولار، في تمام الساعة 12:52 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.