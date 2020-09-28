معيط: يمكن للسلاسل المشاركة بما تشاء من السلع والفروع بـ"مايغلاش عليك"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه يمكن لأي من السلاسل التجارية أن تشارك بكل أو بعض فروعها وبما تشاء من المنتجات المصرية المعمرة وغير المعمرة في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "مايغلاش عليك"، والتي تُعد نموذجًا لشراكة فعَّالة بين الحكومة بمختلف مؤسساتها والقطاع الخاص بشتى مساراته.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي كبرى السلاسل التجارية في مصر ومنها كارفور، وأولاد رجب، وفتح الله، ومترو، وهايبر 1، والفرجاني، بحضور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، وعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وذكر الوزير أن المبادرة تشمل جميع السلع غير الغذائية، وتستهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتحفيز الطلب على المنتج المحلي ورفع القدرات الشرائية للمواطنين، وتحسين معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف أن ذلك سينعكس على النحو الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، والاحتفاظ بالعمالة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وزيادة نسبة مساهمة الاستهلاك في الناتج المحلي جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات والصادرات، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الوزير، عن تقديره لمن يبيعون بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية، من خلال منافذ مبادرة "ما يغلاش عليك" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات من الصنَّاع والتجار تصل إلى 20%.

وأشار إلى ما تقدمه الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 10% إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوي 15%، ويعادل 14% بدلاً من 10% إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15%.

وأوضح الوزير أن جميع الأطراف المعنية شركاء في إنجاح المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "مايغلاش عليك"، ولابد من التعاون، حكومةً وتجارًا ومصنعين، في ترويج المنتج المصري بأسعار تنافسية، خاصة أن الخزانة العامة للدولة تشارك بتوجيه دعم إضافي يبلغ 13 مليار جنيه لأصحاب البطاقات التموينية وعددهم 64.5 مليون مواطن.

وأكد أنه يتم تحويل قيمة الدعم المقرر من الخزانة العامة للدولة لأصحاب البطاقات التموينية إلى التجار في موعد أقصاه أربعة أيام عمل، بحيث تكون هذه المبالغ المالية في حساباتهم البنكية يوم الإثنين أو يوم الخميس من كل أسبوع؛ حرصًا على سرعة دوران رأس المال وتحريك الاقتصاد.

وقال إنه يتم بالتنسيق مع وزارة التموين السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة "ما يغلاش عليك" بدءًا من هذا الشهر، حيث تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك بما يمكن أصحاب هذه البطاقات من شراء أي من السلع المعروضة بمنافذ البيع.

من جانبهم، أكد ممثلو كبرى السلاسل التجارية أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "مايغلاش عليك" جاءت في الوقت المناسب، حيث يشهد السوق حالة من الركود في ظل تراجع القدرات الشرائية للمواطنين خاصة في أعقاب أزمة كورونا، متعهدين بتعزيز مشاركتهم بهذه المبادرة الوطنية التي تُسهم في تحفيز الطلب على المنتج المحلي، بحسب البيان.

وقال سمير خاطر، "ممثل كارفور"، إن السوق المصري واعد، وكارفور حريصة على دعم المستهلك؛ فسياستها بشكل عام ترتكز على تقديم أسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي.

وأضاف أن حرص وزير المالية على إجراء حوار مفتوح مع السلاسل التجارية للإجابة على كل استفساراتها والسعي الجاد لتذليل أية عقبات شجَّعهم على الانضمام للمبادرة الرئاسية "مايغلاش عليك" بعروض أكثر تميزًا تجذب المواطنين وتُيسير عليهم.

وأشار مصطفى رجب، ممثل سلسلة محلات أولاد رجب، إلى أن الجميع، الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين، يستفيدون من هذه المبادرة الرئاسية بما تُوفره من خصومات كبيرة تُساعد في تشجيع الطلب على المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة.

وذكر عمر سعودي، ممثل سلسلة محلات سعودي، إن سلسلته تشارك في هذه المبادرة الرئاسية بكل ما لديها من منتجات مصرية غير غذائية من خلال بعض الفروع، على النحو الذي يُسهم في زيادة حجم المبيعات وكسر حالة الركود وتنشيط السوق.

وقال خالد فراج "ممثل فتح الله ماركت"، إن سلسلته تشارك في مبادرة "مايغلاش عليك" بنصف عدد فروعها التي يتوفر فيها السلع المعمرة وغير المعمرة، مؤكدا أن الخصومات المقررة التي تصل إلى 20% بخلاف الدعم الإضافي المقدم من الخزانة العامة للدولة لأصحاب البطاقات التموينية يُساعدان في جذب المزيد من المواطنين ودفعهم إلى الشراء.

وأكد محمد صلاح، "ممثل مترو"، أنهم بدأوا في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري بستة فروع فقط والآن يشاركون بـ 17 فرعًا ويتطلعون لتحقيق مبيعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد البستانى "هايبر 1"، وأحمد الفرجاني "ماركت الفرجاني": "إننا حريصون على الإسهام الفعَّال في إنجاح المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري من خلال البيع بأسعار مخفضة تُسهم في مساعدة المواطنين على توفير متطلباتهم بشكل ميسر".