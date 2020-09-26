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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت

12:39 م السبت 26 سبتمبر 2020
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر جرام الذهب بنحو جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 816 جنيهًا مقابل 815 جنيهًا أمس الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 932 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6528 جنيهًا.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.35%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وأنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع على تراجع ليصل سعر الأوقية إلى 1861.5 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

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