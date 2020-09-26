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أسعار الذهب تغلق على انخفاض.. والأوقية تصل إلى 1861.5 دولار

10:10 ص السبت 26 سبتمبر 2020
أسعار الذهب تغلق على انخفاض.. والأوقية تصل إلى 1861.5 دولار

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.35%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وأنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع على تراجع ليصل سعر الأوقية إلى 1861.5 دولار للأوقية.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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