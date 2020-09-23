معيط يكرم أكثر التجار بيعا ضمن "مايغلاش عليك" ويدعو للاستفادة قبل نهايتها

كتب- مصطفى عيد:

كرم وزيرا المالية والتموين والتجارة الداخلية، خلال احتفالية مساء أمس الثلاثاء، التجار الذين حققوا أعلى مبيعات في مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وشمل هؤلاء التجار الذين تم تكريمهم مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيليكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية.

كما ضم هؤلاء التجار شركة "R.N" في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وشركة النصر للأجهزة الكهربائية.

وضم هؤلاء التجار أيضا شركة طيبة رنين في مجال التجارة المتنوعة، وشركة الأهرام في الأدوات المنزلية، وشركة "MH" في الإلكترونيات، ومحلات سامح رمضان محمد في الأجهزة الكهربائية، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية في الكهرباء والإضاءة.

وجدد محمد معيط وزير المالية، خلال الاحتفالية، دعوته للمواطنين بالإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على 65 ألف سلعة معمرة وغير معمرة من خلال 1631 منفذ بيع على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "مايغلاش عليك" قبل نهايتها في 26 أكتوبر المقبل.

وأهاب الوزير بالصناع والتجار بذل المزيد من الجهد لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل ما تُوفره الحكومة بمختلف مؤسساتها من دعم كبير لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية التي تصب في مصلحة الوطن؛ فالكل كسبان: الصانع والتاجر والمستهلك ومن ثم الاقتصاد القومي.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بتخصيص نحو 13 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية، بما يُعادل 10% إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي 15%، ويُعادل 14% بدلًا من 10% إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15%.

وأكد الوزير أن المبادرة جاءت بتكليف رئاسي من القيادة السياسية لرفع القدرات الشرائية للمواطنين، بما يُساعدهم في تلبية متطلباتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20%، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الطلب على المنتج المحلي، وكسر حالة الركود وتنشيط السوق، ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن العمل على إنجاح هذه المبادرة يأتي على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات بما يعطي للحكومة مساحة أفضل لزيادة حجم الإنفاق على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وذكر الوزير أن هناك توجيهات للمسئولين المختصين بوزارة المالية بسرعة سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية، بما يُسهم في سرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة.

ووجه الوزير الشكر لكل من يشارك بفاعلية في هذه المبادرة الرئاسية التي تُعد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص في خدمة الاقتصاد القومي والشعب المصري.

وحضر الاحتفالية علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، وخالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.