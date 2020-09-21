الضرائب: لا صحة لاختيار قائم بمهام رئيس مركز كبار الممولين
كتب- مصطفى عيد:
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الأحد، أنه لا صحة للانتهاء من اختيار أحد العاملين بالمصلحة للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين.
وأوضحت المصلحة أنه تم تشكيل فريق عمل من القيادات بالوزارة والمصلحة لاختيار أفضل العاملين المؤهلين للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين، وتم بالفعل لقاء عدد من المرشحين للتعرف على مؤهلاتهم وقدراتهم.
وذكرت أن هذه الإجراءات جاءت تمهيدًا لإصدار قرار بتكليف الأجدر بهذا العمل بصفة مؤقتة الذي لم يتحدد اسمه بعد؛ وذلك لحين شغل هذه الوظيفة وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة قانونًا.
وأشارت مصلحة الضرائب إلى حرصها على حسن سير العمل بمختلف القطاعات، واختيار الكفاءات التخصصية المؤهلة للإدارة المتقدمة سواءً كان شغل الوظائف القيادية بصفة أصيلة أو مؤقتة.
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