البورصة تواصل التراجع للجلسة الثالثة.. والمؤشر الرئيسي يهبط 1.16%

كتب- مصطفى عيد:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض بنسبة 1.16%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11234 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.13%.

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.401 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة بلغت 984.3 مليون جنيه، و416.5 مليون جنيه على التوالي.

وأعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية "راميدا"، تنفيذ صفقة خلال جلسة اليوم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد نحو 405.4 مليون سهم بقيمة إجمالية نحو 1.658 مليار جنيه وذلك في إطار إعادة الهيكلة المذكورة بنشرة طرح أسهم الشركة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.6%، إلى مستوى 11356 نقطة.