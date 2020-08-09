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منصة شغلني تحصل على تمويل جديد من صندوق "138 بيراميدز"

10:00 م الأحد 09 أغسطس 2020
منصة شغلني تحصل على تمويل جديد من صندوق "138 بيراميدز"

عمر خليفة المدير التنفيذي لشغلني


كتب- علاء حجاج:

تمكنت منصة شغلني للتوظيف من الحصول على تمويل بمبلغ يتكون من 6 أرقام دون تحديد القيمة، وذلك من صندوق استثمار "138 بيراميدز".

وقال عمر خليفة المدير التنفيذي لشغلني إنه سيتم استخدام التمويل في دعم انتشار المنصة وتقويتها من الناحية التكنولوجية.

وانطلقت منصة شغلني في عام 2016 لربط الباحثين عن عمل بالوظائف المناسبة، وحققت المنصة نموا في الأعمال بنسبة 100% منذ انطلاقها.

وبفضل شراكات استراتيجية مع شركات مثل أورانج وفوري وفيكتوري لينك لجذب الباحثين عن الوظائف، استطاعت الشركة أن تضم عملاء مثل دانون، وراية عمان، وسبينيز مصر، ومجموعة منصور، ويونيلفير، وغيرها.

وتمكن هذه الشراكات الباحثين عن وظائف من التقديم على العمل من خلال نقاط فوري للدفع الإلكتروني، وأكشاك الوظائف التي تسمح للمتقدمين بملء استمارات التقديم في خمس دقائق، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتيح شغلني فرص عمل جديدة أسبوعية لأكثر من نصف مليون باحث من خلال خدمة أورانج.
وتسعى شغلني لزيادة معدل نموها من خلال التركيز على أنشطة التسويق وزيادة عدد أفراد فريق المبيعات المكون من 12 شخصا، وذلك لجذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتخطط شغلني أيضا إلى تحسين وتقوية حلولها التقنية من خلال بناء أدوات الذكاء الاصطناعي والتي ستساعد في ترشيح المتقدم المناسب للوظيفة المناسبة، كما ستساعد هذه الأدوات في التنبؤ بعدد المشرحين المحتملين لكل إعلان وظيفة، طبقا للراتب المعروض، والمهارات المطلوبة، ومكان العمل.
ولدى شغلني الآن 1.5 مليون باحث عن وظيفة في قاعدة بياناتها، وأكثر من 10 آلاف شركة ومصنع.

وحصلت الشركة على تمويل لم تعلن عن قيمته من جيمناي القابضة المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في 2016.

منصة شغلني عمر خليفة

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