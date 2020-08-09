"السويدي" توقع عقدًا بـ 38.6 مليون دولار لإنشاء محطة محولات في الكونغو

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة، إحدى الشركات التابعة للسويدي إلكتريك، إنها وقعت عقدًا بقيمة 38.6 مليون دولار لإنشاء محطة محولات لصالح الشركة الوطنية للكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت في بيان مرسل للبورصة اليوم الأحد إن العقد لصالح الشركة الوطنية للكهرباء في الكونغو الديمقراطية لإنشاء محطة محولات بمدينة كاسومباليسا مقاطعة أوت-كاتانغا بقيمة 38.6 مليون دولار.

وسيسهم المشروع في تمكين الإدارة الفعالة لتدفق الطاقة المتبادلة بين شبكة الكهرباء في الجنوب الأفريقي وشبكة الكونغو الديمقراطية وتحسين وتبادل الطاقة وقياس تبادل الطاقة هذا بين الكونغو وزامبيا، بحسب البيان.

وقال إن المشروع سيرفع معدل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمدينة كاسومباليسا والمناطق المحيطة بها.

ويشمل نطاق عمل السويدي إليكتريك في التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح على أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع خلال 18 شهرًا من تاريخ بدء الأعمال.

وتعمل السويدي إليكتريك في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للكابلات والعدادات في العالم.