بوابة لبنان للعالم.. معلومات عن مرفأ بيروت الحيوي

كتبت- ياسمين سليم:

"يعد مرفأ بيروت ضمن أفضل 10 مرافئ في البحر الأبيض المتوسط ويعتبر بوابة إلى الشرق الأوسط"، هكذا يعرف مرفأ بيروت نفسه على موقعه الإلكتروني.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت أمس انفجارًا ضخمًا في محيط مرفأ بيروت، امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في العاصمة، أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أربعة آلاف، وأُعلِنت العاصمة اللبنانية مدينة "منكوبة" ودخلت في حداد على ضحايا الانفجار.

ولحق بمرفأ بيروت، أضرارًا جسيمة جراء الانفجار الذي وقع به، ودمرت المنطقة المحيطة به بالكامل.

حقائق عن المرفأ

ووفقًا للموقع الرسمي للمرفأ فإنه يقع عند تقاطع خط الطول 35 درجة و57 دقيقة شرقا وخط العرض 35 درجة و15 دقيقة شمالا ويشكل مركز التقاء القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وجعل موقع المرفأ المميز منه ممرا لعبور أساطيل السفن التجارية بين الشرق والغرب، بحسب موقعه الإلكتروني.

ويذكر الموقع الإلكتروني إنه خلال السبعينات من القرن العشرين كان مرفأ بيروت أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية المحيطة وهو لا يزال حتى اليوم يحتفظ بهذه الميزة التجارية.

وفي أعقاب انتهاء الحرب الأهلية في لبنان أوائل التسعينات، نفذت الحكومة اللبنانية العديد من الخطط والاستثمارات، وخضع مرفأ لبنان إلى تجديد كبير في بنيته التحتية.

أرقام عن المرفأ

- تبلغ مساحته 1.2 مليون متر مربع.

- يضم 4 أحواض و16 رصيفًا ومحطة حاويات قادرة على معالجة 1.1 مليون حاوية مكافئة سنويًا ومنطقة حرة.

- يستقبل المرفأ 6 ملايين طن من البضائع سنويًا وحوالي 3 آلاف سفينة سنويًا، ويستقبل نحو 70٪ من البضائع التي تدخل لبنان.

- يرتبط المرفأ بـ 56 خطًا ملاحيًا مباشرًا تصل ما بين شرق آسيا وأوروبا.

وتوضح الصورة التالية خطوط الملاحة التي تمر من مرفأ بيروت.

ووفقًا لآخر بيانات على موقع المرفأ بلغت إيراداته 313 مليون دولار في 2017 ومنذ عام 2005 تحقق الإيرادات ارتفاعًا ملحوظًا.

ويقول موقع CNBC العربية إن المرفأ حقق إيرادات بلغت 199 مليون دولار في العام الماضي.

وبلغ صافي الربح من مرفأ بيروت في 2017 نحو 124 مليون دولار، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني له.

وبلغ متوسط العاملين في مرفأ بيروت 281 موظفًا في 2017.