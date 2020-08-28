أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

زيادة إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من التوقعات في يوليو

04:02 م الجمعة 28 أغسطس 2020
زيادة إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من التوقعات في يوليو

زيادة إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من التوقعات

القاهرة - وكالات:

زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في يوليو الماضي، ليعزز توقعات بانتعاش قوي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، على الرغم من أن قوة الدفع ستنحسر على الأرجح مع استمرار جائحة كوفيد-19 وتبدد أثر التحفيز المالي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 1.9 بالمئة الشهر الماضي، بعد أن قفز 6.2 بالمئة في يونيو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 1.5 بالمئة في يوليو.

الإنفاق الأمريكي المستهلكين الأمريكيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هنا وقعت "مذبحة قنا".. الصور الأولى من داخل منزل الشقيقتين المذبوحتين في قنا