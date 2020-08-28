زيادة إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من التوقعات في يوليو
القاهرة - وكالات:
زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في يوليو الماضي، ليعزز توقعات بانتعاش قوي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، على الرغم من أن قوة الدفع ستنحسر على الأرجح مع استمرار جائحة كوفيد-19 وتبدد أثر التحفيز المالي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 1.9 بالمئة الشهر الماضي، بعد أن قفز 6.2 بالمئة في يونيو.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 1.5 بالمئة في يوليو.
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