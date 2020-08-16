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هيئة البريد تلغي النظام اليدوي لتحصيل وإيداع رسوم نقل الطرود

12:34 م الأحد 16 أغسطس 2020
هيئة البريد تلغي النظام اليدوي لتحصيل وإيداع رسوم نقل الطرود

الهيئة القومية للبريد

كتب-علاء حجاج:

قال مصدر مسؤول في الهيئة القومية للبريد إنه تم إلغاء النظام اليدوي في تحصيل وإيداع رسوم نقل الطرود لتكون إلكترونيًا، وكذلك إلغاء النماذج الورقية واستبدالها بالنظام الإلكتروني، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير خدماتها.

وأوضح المصدر لمصراوي أن في النظام اليدوي كانت تستغرق فترة إيداع أموال مرسل الطرد نحو ٤٠ يومًا، وذلك بسبب تحصيل الرسوم وإعادة إرسالها لمكتب البريد الذي تم منه إرسال الطرد ليحصل مرسل الطرد قيمته المالية، ولكن بعد إلغاء النظام اليدوي سيتم إيداع الأموال في حساب مرسل الطرد أو تحويلها في حوالة مالية فور تحصيلها من مستقبل الطرد.

وتساعد هذه الخطوة البريد في أن يتوسع في خدمات التوصيل والشحن ومنافسة شركات التوصيل والشحن الخاصة في ظل انتشار مكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية، بحسب المصدر.

وتوضح الصورة التالية النظام الجديد.

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هيئة البريد رسوم نقل الطرود إلغاء النماذج الورقية النظام الإلكتروني

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