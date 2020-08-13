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أرباح ثروة كابيتال تتراجع 31% بالنصف الأول من العام

04:05 م الخميس 13 أغسطس 2020
أرباح ثروة كابيتال تتراجع 31% بالنصف الأول من العام

شركة ثروة كابيتال

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 31%.

وسجلت الشركة أرباحا خلال الستة أشهر الأولى من العام بقيمة 133.1 مليون جنيه مقابل 192.9 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الخميس.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام، من مبيعات سلع وخدمات خلال الفترة إلى 1.72 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.03 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت عوائد محافظ حقوق مالية إلى 5.3 مليون جنيه مقابل 9.8 مليون جنيه، وزادت إيرادات عوائد الأنشطة التمويلية إلى 218.5 مليون جنيه مقابل 145.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتعمل ثروة كابيتال في تقديم باقة متنوعة من الحلول والخدمات التمويلية تشمل تمويل شراء السيارات والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقارى والتأمين وغيرها من الخدمات لقاعدة عريضة من العملاء؟

وتقوم بهيكلة وتنظيم وتغطية الاكتتاب في عمليات إصدار الدين للشركات الراغبة في تمويل خطط النمو وإدارة المخاطر وتحسين أوضاعها المالية وزيادة مستويات السيولة.

شركة ثروة كابيتال الاستثمارات المالية

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