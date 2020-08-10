البورصة تنهي تعاملات الاثنين على انخفاض في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

أنهت البورصة تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض في مؤشرها الرئيسي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22%، مع نهاية تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10938 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 79.5 مليون جنيه، و5.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 85.3 مليون جنيه.