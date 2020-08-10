البورصة تنهي تعاملات الاثنين على انخفاض في مؤشرها الرئيسي
كتبت- دينا خالد:
أنهت البورصة تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض في مؤشرها الرئيسي.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22%، مع نهاية تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10938 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.43%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 79.5 مليون جنيه، و5.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 85.3 مليون جنيه.
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