أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

البورصة تنهي تعاملات الاثنين على انخفاض في مؤشرها الرئيسي

03:02 م الإثنين 10 أغسطس 2020
البورصة تنهي تعاملات الاثنين على انخفاض في مؤشرها الرئيسي

البورصة المصرية

كتبت- دينا خالد:

أنهت البورصة تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض في مؤشرها الرئيسي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22%، مع نهاية تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10938 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 79.5 مليون جنيه، و5.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 85.3 مليون جنيه.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بقسط يبدأ من 1400 جنيه.. ننشر تفاصيل شقق الإسكان الجديدة (تمويل عقاري)