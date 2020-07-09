"إنديفور" تحصل على تصريح للتنقيب عن الذهب في منطقة كاري ببوركينا فاسو



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة إنديفور للتعدين، والتي تمتلك شركة لا مانشا القابضة- المملوكة لعائلة ساويرس- الحصة الأكبر فيها، الحصول على تمديد تصريح التنقيب عن الذهب بمنطقة كاري كامتداد لتصريح التعدين الرئيسي في منجم هوندي من حكومة بوركينا فاسو.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن هذا التصريح يسمح للمنطقة بالاستفادة من قانون التعدين لعام 2003 الذي يتضمن معدل ضريبة دخل الشركات بنسبة 17.5% و10%، وحقوق ملكية تتراوح من 3% إلى 5% مرتبطة بأسعار الذهب السائدة.

وأضافت أن التصريح يشمل منطقة كاري بالكامل في منجم هوندي والتي تشتمل علي مضخة كاري، وكاري ويست، وكاري سنتر، التي تم الإعلان عنها سابقًا، بالإضافة إلى كاري جاب، وكاري ساوث المكتشفة مؤخرًا.

وذكرت شركة إنديفور أنها أكملت أكثر من 60 ألف متر من الحفر خلال الربع الثاني من عام 2020 تحسبًا للحصول على التصريح، كما تم بناء طريق النقل في العام الماضي لخدمة حقل "بوريه".

وأشارت إلى أنه نتيجةً لذلك بدأت الآن أنشطة التعدين في مستودع مضخة كاري عالي الجودة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة متوسط درجة التغذية في النصف الثاني لعام 2020 لتحقيق الحد الأعلى للإنتاج الخاص بالمنجم من 230 إلى 250 ألف أوقية.

وقال سيباستيان دي مونتيسوس، الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور: "يسعدنا أننا حصلنا على الموافقة لبدء التعدين في منطقة كاري، ونحن ممتنون لحكومة بوركينا فاسو لجهودها غير العادية لإنهاء هذا التصريح على الرغم من التحديات غير العادية الناتجة عن استمرار أزمة كوفيد- 19".

وأضاف: "ركزت شركة إنديفور على خلق القيمة من خلال تعزيز عمليات التنقيب. والنجاح في نقل مضخة كاري من الاكتشاف إلى الإنتاج في أقل من ثلاث سنوات شهادة على استراتيجيتنا الاستكشافية القوية وقيمة شراكاتنا الحكومية القوية الراسخة في غرب أفريقيا".

وتابع: "كان الحصول على تصريح منطقة كاري علامة رئيسية بارزة لعام 2020 ولتحقيق هدفنا الإنتاجي في منجم هوندي وهو الحصول على خام عالي الجودة في مضخة كاري. ولا تزال منطقة كاري تحتفظ بإمكانيات واعدة، وسنقدم تقديرا محدثا للموارد للمنطقة بأكملها في الأسابيع المقبلة".

وتعد شركة إنديفور للتعدين من أكبر 15 شركة متعددة الأصول لإنتاج للذهب في العالم. وتعتبر شركة لا مانشا المساهم الأساسي في شركة إنديفور للتعدين.

وتتركز أعمال شركة إنديفور في منطقة غرب أفريقيا، حيث تمتلك منجمي "إيتي" و"أجباوو" في ساحل العاج، وأربع مناجم في بوركينا فاسو ("هوندي" و"مانا" و"كارما" و"بونجو")، بالإضافة لأربعة مشاريع مستقبلية ممكنة "فيتيكرو" و"كالانا" و"بانتو" و"نابانجا".

كما تمتلك الشركة سجلا حافلا في الأصول الاستكشافاية في حزام بيريميان غرينستون الذي يمتد عبر بوركينا فاسو وساحل العاج ومالي وغينيا.

وتركز شركة إنديفور للتعدين على فرص النمو على المدي القريب والبعيد من خلال خط أنابيب المشروع واستراتيجيتها الاستكشافية، مع مراعاة زيادة التدفق النقدي من عملياتها.