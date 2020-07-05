توفيق: اخترنا إدارات جديدة بشركات الغزل والنسيج لخلق 10 كيانات قوية

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تم تعيين رؤساء 10 كيانات جديدة للشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، تمهيدا لدمج الشركات.

وأضاف توفيق "اخترنا إدارة لـ 10 كيانات جديدة ضمن عملية التطوير، استلموا مهام عملهم الأسبوع الماضي، تمهيدا لدمج الشركات".

"الاستقرار على الإدارات التنفيذية للشركات تمهيدا لعملية الدمج، نحن نعمل على تقوية العشر شركات اللي هيشيلوا الشركات الـ 32 التابعة للقابضة، مع تجهيز اللوائح التنفيذية الجديدة، على أن يكون في آخر سبتمبر تتم عملية الدمج".

وقالت مصادر بشركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج، لمصراوي، إن حركة التغييرات تضمنت إقالة رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة للغزل والنسيج، وتعيين الدكتور أحمد عمرو، تمهيدا لدمج شركات في الشركة.

وأضافت المصادر، أنه تم اختيار المهندسة نادية أحمد رئيسا لشركة كفر الدوار، وهي مجمع سيضم شركات ستيا والسيوف والأهلية، وهذا يعني إقالة رؤساء هذه الشركات.

وبحسب المصادر تضمن القرار إقالة وجيه شعبان من شركة الشرقية للغزل بالزقازيق وتعيين إبراهيم موافي رئيس شركة دمياط للغزل سابقا بدلا منه، مع اختيار إدارة جديدة لشركة دمياط.

فيما شملت التغييرات، استمرار حجاج توفيق رئيسا لمجمع مصر حلوان في منصبه، على أن تضم الشركة، شركات النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجى)، والمصرية للصوف (ولتكس) ومصر لصناعة معدات الغزل والنسيج.

كما شملت التعديلات تبديل المناصب لتولي رتيبة محمد إبراهيم رئيسا لشركة المصرية لكبس القطن، وسامي محمد متولي رئيسا لشركة الشرقية للأقطان، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن التعديلات تضمنت أن يتولى يوسف أحمد يوسف رئس شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج وتنضم معها شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج، وإقالة بسام محمد رئيس شركة مصر الوسطى.

وتضمنت التعديلات تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لشركة الكوم للغزل، وإقالة المهندس شوقي الصياد، على أن تضم شركة شبين معها 5 شركات غزل، وفقا للمصادر.

وتعمل الشركة القابضة للغزل والنسيج، على خطة لدمج الشركات القائمة حاليا، من خلال دمج 23 شركة في 10 شركات فقط، لتكوين 3 مجمعات صناعية كبرى في المحلة الكبرى، وكفر الدوار، وحلوان.

وكان الوزير قال لمصراوي سابقا، "سنبدأ العمل في هذه المجمعات على تأهيل المصانع والبنية التحتية وبعدها تركيب الماكينات والمعدات الجديدة، وهذا يكون قبل أشهر من تنفيذ الدمج، بما يسهل نقل الشركات".

وتتضمن خطة الوزارة لدمج الشركات، تقليص عدد الشركات الشقيقة العاملة في نفس النشاط والتي تتنافس فيما بينها تحت مظلة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى أن الدمج سيكون ماليا وليس نقل المصانع من أماكنها الحالية.

وقال الوزير في تصريحات سابقة لمصراوي: "سنركز على تنويع البضائع، وإنشاء 3 مراكز فقط مجمعة.. أي بها أكثر من نشاط من الغزل والصباغة والتجهيز للنسيج، و3 مراكز أخرى للتصدير والباقي شركات غزل تنتج غزول متخصصة ومتنوعة، وشركة واحدة لتجارة الأقطان والحليج".

ويرى الوزير، أن عملية دمج الشركات ذات النشاط الواحد ضرورة لتركيز العمل في الشركات.