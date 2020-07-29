الإحصاء: 36.2% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر مايو

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري خلال شهر مايو الماضي بنسبة 36.2% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب ما أظهرته النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأربعاء.

وقال الجهاز في بيان إن قيمة العجز بلغت في مايو 2.59 مليــار دولار خـــلال شهر مايو2020 مقابل 4.05 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق.

وانخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 42.4٪ في مايو لتبلغ 1.57 مليــار دولار خـلال شهــر مايو الماضي مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا البيان الانخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (أسمدة بنسبة 31.2٪، البترول الخام بنسبة 44.3٪، ملابس جاهزة 59٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 47.9٪).

وفي المقابل ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 44.1٪، زيوت وراتنجات عطرية بنسبة 117.5٪ ، سكر مكرر بنسبة 53.2٪ ).

وقال البيان إن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 38.7٪ لتبلغ 4.16 مليار دولار خـلال شهر مايو2020 مقابل 6.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب فإن التراجع يرجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (مواد أولية من حديد أو صلب8.1٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 26.9٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 31٪، فول صويا بنـسبة 3.9٪).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: (البترول الخام 34.7٪، آلبان ومنتجاتها بنسبة 1.2٪، ورق صحف وطباعة بنسبة 22.8٪، أتوبيس وميكروباص وميني باص وحدات كاملة 101.5٪).