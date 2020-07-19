اتفاقيه تعاون بين أوراسكوم للتنمية ومدارس "نيرمين إسماعيل" لإنشاء مدرستين دوليتين باستثمارات 500 ملي

القاهرة- مصراوي:

تعاقدت شركة أوراسكوم للتنمية مصر المالكة لمدينه O West مع مدارس دكتورة نرمين إسماعيل NIS لإنشاء مدرستين دوليتين واحدة تطبق نظام التعليم البريطاني IGCSE / IB والأخرى النظام الأمريكي وذلك بتكلفة استثمارية متوقعة بأكثر 500 مليون جنية مصري ومن المنتظر افتتاح المدرستين في سبتمبر 2022 أي قبل عام من تسليم أول الواحدات العقارية في مشروع O West

وقالت أوراسكوم للتنمية في بيان اليوم إن هذا التعاون يهدف إلى إثراء وتنمية المنطقة التعليمية بمدينة O West حيث حرصت أوراسكوم للتنمية على تنوع المدارس من حيث النظم التعليمية الدولية المتعددة لمقابلة الاحتياجات المختلفة لسكان مدينة O West.

ويأتي التعاقد مع مدارس NIS لما تتمتع به من خبرة تعليمية كبيرة تمتد لأكثر من 20 عاما، استطاعت خلالها الحصول على العديد من الجوائز عن جهودها في تقديم خدمات دراسية متميزة في كافة المراحل التعليمية في 6 مدارس مختلفة على مستوى مصر، وفقا لما ذكره البيان.

يعد نظام التعليم الإلكتروني المملوك لمجموعه مدارس NIS اليوم جزءً لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تقوم NIS بتطبيق نظام التعليم الهجين في جميع مدارسها حيث إنها عضوًا في عالم التعليم الهجين للمدارس الدولية(BLU).

ويقوم النظام على دمج التعلّيم الإلكتروني والتعلّيم التقليدي، الأمر الذى يُسهم فى تقليل الكثافة الطلابية والحصول على نتائج أفضل، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية في مجال البحث والبيانات التي يتم ابتكارها فضلاً عن استخدام أفضل أساليب الممارسة ونظريات التعليم الحديثه

كما بدأت مدارس NIS بتنفيذ نموذج الفصل الدراسي المعكوس (flipped classroom) ، في 2016/2017 وهو نموذج يتم استخدام التقنيات الحديثة وشبكة الإنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط، ليطلع عليها الطلاب في منازلهم أو في أي مكان آخر. وقد اثبت هذا النموذج نجاحه بصوره كبيره في ارتفاع عدد الطلاب الناجحين بدرجات مرتفعه وانخفاض نسبه الرسوب.

وستقوم مدارس NIS بمدينه O West باستيعاب ما يقرب من 2400 طالب حيث تحتوي كل مدرسة على عدد من الفصول الدراسية بالإضافة الى المختبرات والمكتبات وغرف الفنون المسرحية، وحمامات سباحة وأماكن لمختلف الأنشطة الرياضية وفصول الأنشطة المختلفة الأخرى لضمان جودة التعليم المقدم.

وصرح المهندس عبد الحميد أبو يوسف، العضو المنتدب التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر "على مدار أكثر من ثلاثين عاما، حرصت أوراسكوم للتنمية على انشاء مدن متكاملة تتميز بأسلوب حياه متناغم ومتوازن مع البيئة المحيطة. ويعد تعاقدنا مع مدارس نرمين اسماعيل إضافة قوية للمنطقة التعليمية في مدينة O West واستكمالاً لرؤيتنا في تقديم كافة الخدمات الحياتية والتعليمية ولكن بمفهوم جديد ومختلف بما يحقق نقلة نوعية في مفهوم الحياة المتكاملة خاصه مع مرورنا بأزمه كورونا وظهور اهميه التعليم الالكتروني ودوره الهام جدا في حياه اولادنا وهذا ما تتميز به مدارس NIS، فلديهم خبره كبيره في هذا المجال."

وصرح الدكتور محمد لطيف المؤسس والعضو المنتدب لشركة أدفنست اديوكيشين "لطالما تمت الإشادة بمجتمع NIS في تقديم نشاطات ومناهج للطلاب أصبحوا قادرين من خلالها على القيادة، واتخاذ القرارات.وفي ظل ظروف أزمة كورونا، لم يعد التعيلم الإلكتروني والتعليم الهجين خيارًا ، بل أصبحا ضرورة حتمية في مجال التعليم في جميع أنحاء العالم ".

وستتولى شركة "ادفنست اديوكشن" إدارة مدارس NIS حيث تقدم الشركة خدماتها الإدارية لعدد 9 مدارس تضم ما يقرب من 9000 طالب في جميع المراحل التعليمية المختلفة.