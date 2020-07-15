أسعار الذهب تعاود الصعود في السوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 798 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 685 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

وأضاف نجيب، أن تراجع الدولار خلال الأيام الحالية يحجم من صعود أسعار الذهب في السوق المحلي رغم صعود الأوقية عالميا فوق مستوى 1800 دولار.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث انخفض الجرام الواحد بنحو جنيهين.