هيئة الاستثمار: 15.4% زيادة بنشاط تأسيس الشركات خلال يونيو الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان اليوم الاثنين، إنها شهدت ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات تأسيس الشركات بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لها خلال شهر يونيو الماضي، وذلك مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019.

وبحسب الهيئة، بلغ عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو من العام الجاري حوالي 1672 شركة ومنشأة بنسبة زيادة بلغت نحو 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو من العام الماضي والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة.

وأضافت أن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بلغ حوالي 7.9 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه في يونيو 2019، بنسبة زيادة 71.7%.

وبلغت نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 حوالي 98.8% من إجمالي رأس المال المصدر.

وكانت هيئة الاستثمار أطلقت في وقت سابق خدمة "التأسيس الإلكتروني" عبر بوابتها الإلكترونية تفعيلًا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وتنفيذًا لكل مطالبهم في تسريع كل إجراءات التأسيس، وفقا للبيان.

وأشارت الهيئة إلى أنها سعت مؤخرًا بناءً على توجيهات محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لها، نحو تقديم المزيد من التسهيلات خاصة فيما يتعلق بإتاحة خدمات اعتماد الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات.