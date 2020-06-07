انخفاض الصادرات الصينية 3.3% خلال مايو الماضي

القاهرة- وكالات:

انكمشت صادرات الصين في مايو الماضي، مع استمرار إجراءات الغلق الشامل العالمية بسبب فيروس كورونا في النيل من الطلب، بحسب وكالة رويترز.

بينما يشير انخفاض الواردات بوتيرة أكبر من المتوقع إلى تنامي الضغوط على المنتجين في ظل تعثر النمو العالمي.

وأظهرت بيانات الجمارك، اليوم الأحد، أن الصادرات في مايو الماضي تراجعت 3.3% مقارنة بها قبل عام، بعدما سجلت زيادة مفاجئة في أبريل الماضي بلغت 3.5%.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بنسبة 7%.

وجاء أداء الصادرات أفضل من التوقعات لكن الواردات هوت 16.7% مقارنة بها قبل سنة ومقارنة بهبوط 14.2% في الشهر السابق وذاك أكبر تراجع منذ يناير 2016.

وكانت التوقعات لهبوط الواردات 9.7% في مايو الماضي.

ونتيجة لذلك، سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 62.93 مليار دولار الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ بدأت رويترز تتبع البيانات في 1981، مقارنة مع توقعات لفائض 39 مليار دولار وبعد فائض قدره 45.34 مليار في أبريل الماضي.

وبلغ فائض التجارة مع الولايات المتحدة 27.89 مليار دولار في مايو الماضي، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك الصينية.

وكانت صادارت الإمدادات الطبية نقطة مضيئة، حيث تهيمن الصين على سلاسل توريدها. وتفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات الجمارك أن الصين شحنت إمدادات طبية بقيمة 63.2 مليار يوان في النصف الأول من مايو مقارنة مع ما قيمته 71.2 مليار يوان في مارس وأبريل معا.