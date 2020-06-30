غدا.. عطلة رسمية في 5 بنوك فقط بمناسبة نهاية العام المالي.. تعرف عليها

كتبت- منال المصري:

من المنتظر أن يتعطل العمل غدا الأربعاء في 5 بنوك عامة بمناسبة انتهاء ميزانياتها اليوم الثلاثاء 30 يونيو على أن تعود للعمل يوم الأحد المقبل بعد قضاء عطلة ذكرى "ثورة 30 يونيو" بعد غد الخميس، ثم العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وتتمثل البنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو من كل عام في 5 بنوك فقط هي: الأهلي المصري، ومصر، والعقاري المصري، والزراعي المصري، والمصري لتنمية الصادرات.

بينما تستمر جميع البنوك الأخرى في العمل غدا الأربعاء على أن تبدأ عطلتها بعد غد الخميس احتفالا بذكرى "30 يونيو" ثم العطلة الأسبوعية.

ويأتي ذلك بعد تعديل البنك المركزي إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو لتصبح يوم الخميس بدلا من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان الحكومة تطبيق نظام جديد للإجازات الرسمية التي تقع في وسط الأسبوع.

وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، أمس الأول الأحد بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من غدٍ الموافق 30 يونيو 2020.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

وذكر سعد أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.