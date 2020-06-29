"صنع في النصر للسيارات".. قصة أول سيارة كهربائية تنتج في مصر (فيديوجرافيك)
06:14 م الإثنين 29 يونيو 2020
كتبت- شيماء حفظي:
تستعد شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ لإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر العام المقبل.
وستنتج الشركة المصرية سيارة كهربائية طراز E70 التي تنتجها شركة صينية من خلال اتفاقية شراكة.
ويكشف الفيديوجرافيك التالي تفاصيل السيارة الجديدة وأسعارها المتوقعة.
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