مبيعات المستثمرين الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.75% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10742 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.47%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 212.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 116.1 مليون جينه، و تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 96 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.31% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10823 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.