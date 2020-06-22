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أسعار النفط تتراجع مع ازدياد مخاوف عدم تعافي الطلب على الوقود

10:26 ص الإثنين 22 يونيو 2020
أسعار النفط تتراجع مع ازدياد مخاوف عدم تعافي الطلب على الوقود

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف من أن يتوقف تعافي الطلب على الوقود في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم مما طغى على خفض الإمدادات من منتجين رئيسيين، بحسب وكالة رويترز.

ونزل خام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 42.03 دولار بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما سجل الخام الأمريكي 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 سنتا أو ما يوازي 0.4%.

وارتفع العقدان نحو تسعة بالمئة الأسبوع الماضي.

ولم تقرر مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها بما في ذلك روسيا، تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 9.7 مليون برميل يوميا للشهر الرابع في أغسطس المقبل.

وتعهدت العراق وكازاخستان بتحسين نسبة الامتثال للتخفيضات خلال اجتماع لجنة تابعة لأوبك+ يوم الخميس الماضي.

ولقيت أسعار النفط دعما من تعافي الطلب على الوقود عالميا مع استئناف الدول في أنحاء العالم النشاط الاقتصادي.

وكان النفط سجل هبوطا حادا في شهري أبريل ومايو الماضيين خلال توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا المستجد.

لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن قفزة قياسية في الإصابات في العالم أمس الأحد، مضيفة أنه جرى تسجيل أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

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