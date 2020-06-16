أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:41 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد الجرام 6 جنيهات دفعة واحدة ، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 771 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6216 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نطاق برنامجه لشراء سندات الشركات من أجل مكافحة التداعيات المالية الجائحة في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1726.20 دولار للأوقية، بعد انخفاضه أكثر من 1% أمس الاثنين.

وكانت أسعار الذهب في مصر صعدت بنحو 7 جنيهات للجرام دفعة واحدة خلال تعاملات أمس الاثنين.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية الذهب

الخبر التالى:

وزيرة التضامن: 2020 سنة سعيدة لأصحاب المعاشات مع الزيادات الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8118671

    عدد المصابين

  • 4216319

    عدد المتعافين

  • 439198

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التنظيم والإدارة: قرار ترقية موظفي الحكومة غدا.. والاستعلام إلكترونيا