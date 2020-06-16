أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد الجرام 6 جنيهات دفعة واحدة ، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 771 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6216 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نطاق برنامجه لشراء سندات الشركات من أجل مكافحة التداعيات المالية الجائحة في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1726.20 دولار للأوقية، بعد انخفاضه أكثر من 1% أمس الاثنين.

وكانت أسعار الذهب في مصر صعدت بنحو 7 جنيهات للجرام دفعة واحدة خلال تعاملات أمس الاثنين.