تراجع في أسعار التكييفات وتوقعات بزيادة الإقبال مع ارتفاع الحرارة

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الوسيمي، رئيس شعبة التكييف والتبريد، إن أسعار التكيبفات شهدت انخفاضا خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف الوسيمي، أن الأسعار انخفضت بقيمة تتراوح بين 200 و600 جنيه للتكييف الواحد بحسب الماركة والشركة المصنعة، بسبب انخفاض سعر الدولار في بداية العام، ووفرة المعروض.

ويتراوح سعر التكييف 1.5 حصان بارد فقط بين 6000 و 6500 جنيه، والتكييف 1.5 حصان بارد وساخن بين 7000 و 7300 جنيه، بحسب الوسيمي.

وأوضح أن سعر التكييف 2.25 حصان بارد فقط، يتراوح بين 7900 و 8000 جنيه، وسعر التكييف 3 حصان، بين 10 آلاف جنيه و10300 جنيه، ويتراوح سعر التكييف 5 حصان بين 19 و20 ألف جنيها.

وأوضح الوسيمي، أن الطب على التكييفات يرتفع مع بداية موجات الطقس الحارة، متوقعا زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة.

ونصح الوسيمي المستهلكين الراغبين في شراء تكييف هذا الصيف أن يبدأوا في الشراء خلال هذه الأيام، لانخفاض أسعاره، على أن يشتروا من الشركات المتخصصة للتبريد والتكييف، المتبعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد الوسيمي على، أن جميع شركات التكيف والتبريد متخذة كافة الاحتياطات أثناء التعامل مع العملاء تجنبا لحدوث أي عدوى من فيروس كورونا.

"وفرنا كافة وسائل الأمان والحماية للعاملين بالقطاع مثل الكمامات والقفازات والبدل الواقية، حتى لا يتضرر العميل أو العاملين أثناء تركيب التكييف"، بحسب الوسيمي.