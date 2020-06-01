رئيس القابضة للغزل: إنتاج تجريبي لـ"الكمامة القماش" في 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال

كتبت – شيماء حفظي:

تستعد 3 شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج الحكومية، لإنتاج الكمامات القماش، ضمن خطة الحكومة لتوفير كميات كبيرة منها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لمصراوي، إن ثلاث شركات تابعة للقابضة، بدأت الإنتاج التجريبي للكمامة القماش وفقا للمواصفات القياسية التي وضعتها وزارتي الصناعة والصحة.

وأضاف مصطفى، أن الشركات المقرر مشاركتها في إنتاج الكمامة القماشية، هي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والنصر للصباغة والتجهيز بالمحلة، والدقهلية للغزل والنسيج.

"بدأنا إنتاج كميات تجريبية في الشركات الثلاث، كما تم التنسيق مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لإمداد المصانع الصغيرة بالأقمشة اللازمة لصناعة الكمامات، لاستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بتلك المصانع" بحسب ما قاله مصطفى.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن الإنتاج التجريبي يجري لحين الحصول على الموافقة على العينات من هيئة التنمية الصناعية، وكذلك لتحديد حجم الطاقة الإنتاجية للشركات وفقا لظروف العمل الحالية.

وتعمل الشركات بنصف طاقتها الإنتاجية في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وتقليل عدد العمالة في المصانع، بحسب قرارات مجلس الوزراء الصادرة في مارس الماضي.

وبدأت وزارة الصناعة، منذ أمس 31 مايو، في تلقي طلبات مصانع الملابس الجاهزة، لبدء إنتاج الكمامة القطنية والقماشية، طبقا للمواصفات التي تم وضعها بالتنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة.

وسيتم منح موافقات تصنيع الكمامات القماش للمصانع التي ستتقدم إلى وزارة الصناعة، خلال 24 ساعة من التقديم، وذلك للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة "ومستوفاه المستندات المطلوبة"، بحسب ما قاله المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في بيان سابق لوزارة الصناعة.

وقال غازي، إنه بالنسبة للمنشآت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على ان تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

ومن المقرر أن تحدد الشركات الثلاث العاملة في الغزل والنسيج التابعة للقابضة، حجم إنتاجها من الكمامات، على أن يتم توريد كافة الإنتاج لهيئة الشراء الموحد، ولن يتم بيعه في منافذ بيع الشركات، بحسب رئيس القابضة.

وسيتم تصنيع الكمامات القماش بتقنية جديدة تسمى "افنور"، وهي تقنية فرنسية، حيث يتم تصنيع الكمامة بخطيوط قطنية رفيعة بنمرة معينة، وستكون طبقتين، وبها 3 كسرات مثلها مثل الكمامة الطبية ولكن مصنوعة من القماش" بحسب ما قالته ماري لويس لمصراوي في وقت سابق.

ويمكن للمواطن، استخدام الكمامة القماش المقرر إنتاجها 60 مرة ثم تغسل بالماء بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، بدلا من الكمامات الطبية العادية التي تستخدم مرة واحدة فقط.

وأشار رئيس القابضة إلى أن إنتاج الكمامات القماشية، يأتي بالإضافة إلى إنتاج كمامات طبية في شركة غزل المحلة.

"ننتج نحو 10 آلاف كمامة طبية معقمة يوميا في شركة غزل المحلة، وتحمل العلامة التجارية للشركة، ويتم توريدها لهيئة الشراء الموحد" بحسب مصطفى.

ويأمل رئيس الشركة القابضة، أن تسهم هذه العملية في تنشيط مبيعات الشركات، في ظروف الحالية، وتراجع الطلب وتعثر التصدير.