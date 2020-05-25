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كورونا يضرب مبيعات الأحذية بموسم عيد الفطر هذا العام

11:42 ص الإثنين 25 مايو 2020
كورونا يضرب مبيعات الأحذية بموسم عيد الفطر هذا العام

مبيعات الأحذية

كتبت- شيرين صلاح:
قال خليفة هاشم، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أزمة كورونا ضربت مبيعات موسم عيد الفطر، حيث تراجع الإقبال بشكل كبير على شراء الأحذية هذا العام.
وبحسب هاشم، فإن تجار الأحذية والشنط ينتظرون المواسم مثل الأعياد والمناسبات لتنشيط حركة البيع بالسوق.
وأضاف أن حجم المبيعات التجار هذا العام خلال موسم عيد الفطر حوالي 5% من البضاعة الموجود لديهم بالمحلات.
وبرغم وضع الكثير من التجار تخفيضات تصل إلى 50% على جميع أنواع "الموديلات" إلا أن هذا فشل في جذب الزبائن للشراء، وفقا لقول خليقة.

ولم يكن موسم عيد الفطر أول المواسم الذي يخيب أمال تجار الأحذية هذا العام بعدما ضربت أيضا أزمة كورونا مبيعات موسم عيد الأم الماضي، وفقا لقول عضو شعبة الأحذية.
وقال هاشم، في وقت سابق لمصراوي، إن التجار خلال موسم عيد الأم الماضي كانوا يبيعون ثمن القطعة بسعرها دون إضافة هامش ربح كبير، للحصول على سيولة تكفي تسديد إلتزامتهم من أجور عمال وفواتير وكهرباء للمحلات.
وينتظر التجار إنفراجة أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، لتعويض مكاسب ما حدث بالأزمة.

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