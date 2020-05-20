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زيادة أرباح القناة للتوكيلات الملاحية 38% في 9 أشهر

11:37 ص الأربعاء 20 مايو 2020
زيادة أرباح القناة للتوكيلات الملاحية 38% في 9 أشهر

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 38% على الرغم من تراجع إيراداتها.

وبحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح خلال الفترة (يوليو - مارس) إلى 245.4 مليون جنيه، مقابل 177.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر إلى 49.3 مليون جنيه، مقابل 63.9 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة بنسبة انحفاض 22%.

وقالت الشركة، إن زيادة صافي الربح رغم تراجع الإيرادات، سببه زيادة العائد على الاستثمارات بشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.

وشركة القناة للتوكيلات الملاحية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لقطاع الأعمال العام.

شركة القناة للتوكيلات الملاحية أرباح القناة للتوكيلات الملاحية

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