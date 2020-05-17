الملا يتفقد مستودعا بتروليا بمدينة بدر للاطمئنان على توافر منتجات الوقود

كتب- مصطفى عيد:

أجرى طارق الملا وزير البترول، جولة تفقدية لمستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر، لمتابعة سير العمل والوقوف على ظروف التشغيل والاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام حركة تداولها ونقلها إلى أماكن الاستهلاك المختلفة.

وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الأحد، إن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لتوفير المنتجات البترولية بالسوق المحلي.

ووجه الملا، خلال الزيارة، بأهمية التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة وأن هذا المجال الحيوي يتطلب الانتقال من أماكن التوزيع الرئيسية إلى أماكن الاستهلاك المختلفة من مستودعات فرعية ومحطات التموين المنتشرة في جميع محافظات مصر.

وقال حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول، إنه يتم حاليا شحن السولار من المستودع كمرحلة أولى كونه من المنتجات الرئيسية التي تعتمد عليه حركة النقل، وإنه مخطط تشغيل المرحلة الثانية لشحن البنزين بكافة أنواعه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المستودع يشتمل على صهريجين للسولار بسعة حوالي 11.5 ألف طن، وصهريجين لبنزين 80 بسعة إجمالية حوالي 6 آلاف طن، وثلاثة صهاريج لبنزين 92 بسعة إجمالية حوالي 5 آلاف طن، وصهريج لبنزين سوبر 95 بسعة حوالى 750 طنا.

كما يشتمل المستودع على 6 عدادات قياس لشحن السولار، و5 عدادات قياس لشحن بنزين 80، و4 عدادات قياس لشحن بنزين 92، وعدادين قياس لشحن بنزين 95.

وأشار فتحي إلى أن نجاح المنظومة الجديدة للتحكم بشحن المنتجات البترولية بمستودع بدر عبر العمل بنظام تحكم آلي متطور، يمكن تطبيقها مستقبلا في تطوير جميع مستودعات وقود الشركة.

وأوضح وزير البترول أن هذا المستودع من المستودعات الحديثة التي يتم تشغيلها بنظام تحكم آلي متطور يعمل على انتظام عمليات الشحن والتفريغ والإطفاء والقياس الأتوماتيكي، وتم تشغيله ضمن برنامج وزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة نقل وتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وأشار الوزير إلى تميز هذا المستودع بوجوده خارج الكتلة السكنية والأماكن ذات الكثافة المرورية، وأنه مجاور لمستودع شركة التيوب، وخطوط نقل المنتجات البترولية الرئيسية القادمة من منطقة السويس أو من منطقة مسطرد.

كما يقع المستودع عند ملتقى عدة طرق جديدة بجوار الطريق الإقليمي الدولي مما يسهل حركة نقل المنتجات البترولية وتلبية احتياجات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، بحسب الملا.

ورافق وزير البترول خلال الجولة عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.