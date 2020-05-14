أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أرباح "مصر بني سويف للأسمنت" تقفز 100% في الربع الأول من 2020

02:55 م الخميس 14 مايو 2020
أرباح "مصر بني سويف للأسمنت" تقفز 100% في الربع الأول من 2020

أسمنت

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 100% مقارنة بنفس الفترة من 2019، على الرغم من تراجع مبيعاتها.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، زيادة صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2020 إلى 59.4 مليون جنيه، مقابل 29.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك رغم تراجع مبيعات الشركة في الثلاثة أشهر من العام، إلى 404.9 مليون جنيه، مقابل 435.9 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة.

ولكن فارق ضريبة الدخل المؤجلة، وتراجع بعض المصروفات ساهم في زيادة صافي أرباح الشركة.

وقالت الشركة، إنها لم تتأثر خلال الربع الأول من العام بتداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، لكنها قد تواجه أخطارا مستقبلية، قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وقيمة الأصول نظرا لتوقع تباطؤ في القطاعات التشغيلية في الأجل المنظور.

وأوضحت الشركة أن تأثير الأزمة على القوائم المالية المستقبلية لا يمكن تحديده حاليا، لكنه يتعلق بالمدى المتوقع والفترة الزمنية التي تنتهي عندها الأزمة.

شركة مصر بني سويف للأسمنت البورصة

الخبر التالى:

المصرية للاتصالات تعقد شراكة عالمية لإنشاء كابل بحري ضخم يربط أوروبا بأفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يوجه بعلاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي