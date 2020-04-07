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البورصة تواصل قفزتها.. والمؤشر الرئيسي يصعد 3% مع بداية التعاملات

10:23 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
البورصة تواصل قفزتها.. والمؤشر الرئيسي يصعد 3% مع بداية التعاملات

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة قفزتها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني بعد صعود كبير أمس الاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 3.01% إلى مستوى 9732 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.88% إلى مستوى 9447 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، معوضا الخسارة التي مني بها يوم الأحد عندما تراجع بنسبة 1.93%.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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