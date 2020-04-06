مسؤول روسي: موسكو والرياض "قريبتان جدا" من اتفاق لخفض إنتاج النفط

القاهرة- وكالات:

قال كيريل ديمترييف رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي.إن.بي.سي، اليوم الاثنين، إن السعودية وروسيا "قريبتان جدا جدا" من اتفاق لخفض إنتاج النفط، بحسب وكالة رويترز.

وذكر كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "أعتقد أن السوق بأسرها تدرك أن هذا الاتفاق مهم وسيحقق قدرا كبيرا من الاستقرار، وهو استقرار مهم جدا للسوق، ونحن قريبون جدا".

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين، إن موسكو مستعدة للتعاون مع كبار مصدري النفط الآخرين للمساعدة على جلب الاستقرار إلى أسواق الخام العالمية، وفقا لرويترز.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي يومي بالهاتف "موسكو مستعدة للتعاون ومهتمة بالتفاعل مع الدول من أجل جلب الاستقرار لأسواق الطاقة".

وأضاف بيسكوف أن المحادثات بين أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، تأجلت إلى يوم الخميس لأسباب فنية، وأن الإعداد للاجتماع جارٍ.