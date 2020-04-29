الضرائب تمد مهلة تقديم إقرار فبراير إلكترونيا إلى 10 مايو
كتب- مصطفى عيد:
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر فبراير إلكترونيا حتى يوم 10 مايو المقبل.
وأضاف عبد القادر أن مد مهلة تقديم الإقرار يشترط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في موعد غايته غدا الخميس 30 أبريل.
وذكر أن هذا الإجراء يأتي نظرا لحرص المصلحة في التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم، وفي ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان