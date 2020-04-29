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الضرائب تمد مهلة تقديم إقرار فبراير إلكترونيا إلى 10 مايو

03:59 م الأربعاء 29 أبريل 2020
الضرائب تمد مهلة تقديم إقرار فبراير إلكترونيا إلى 10 مايو

رضا عبد القادر

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر فبراير إلكترونيا حتى يوم 10 مايو المقبل.

وأضاف عبد القادر أن مد مهلة تقديم الإقرار يشترط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في موعد غايته غدا الخميس 30 أبريل.

وذكر أن هذا الإجراء يأتي نظرا لحرص المصلحة في التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم، وفي ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رضا عبد القادر مصلحة الضرائب ضريبة القيمة المضافة

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