المصرية للاتصالات تطلق خدمة رسائل مجانية للاستفسار عن منحة العمالة غير المنتظمة

كتب - علاء حجاج:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الأحد، إنها أطلقت خدمة الرسائل النصية عبر رقم 142 للتيسير على المواطنين من العمالة غير المنتظمة الراغبين في الاستفسار عن منحة رئيس الجمهورية التي تبلغ قيمتها 500 جنيه، حيث يمكن للمواطن أن يستعلم عن أحقيته في صرف المنحة، وجهة الصرف من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي، ليتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأحقيته أو عدم أحقيته في المنحة، وكذلك ميعاد الصرف والجهة التي يمكنه صرف المنحة من خلالها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم خدمات الرد على استفسارات العمالة غير المنتظمة مجانًا عبر رقم "142”.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد قامت بإنشاء نظام آلي للرد على استفسارات المواطنين آليًا، مع دعمه بمركز خدمة عملاء قوامه 100 مقدم خدمة للمساعدة والدعم عبر الخط الساخن "142"، وذلك من أجل البدء الفوري في تقديم خدمات الاستعلام والرد على استفسارات المستفيدين من منحة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتيسير عملية صرف المنحة عبر الرد مسبقًا على المواطنين و إبلاغهم بموعد وجهة الصرف بما يقلل من أي مشكلات قد تواجههم.

وقد استقبلت خدمة "142” حتى الآن ما يقرب من 11 مليون مكالمة من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن أحقيتهم في هذه المنحة، وفي حال استحقاق المواطن، يتم إبلاغه بالفرع الذي يستطيع من خلاله صرف المنحة سواء من خلال مكاتب البريد أو فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي المصري، أو من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول. وفي حالة عدم استكمال بياناتها يتم تحويله لأحد مقدمي خدمة العملاء لاستكمال بياناته وإرسالها للجهة المختصة، وفي حالة عدم استحقاق المواطن للمنحة ورغبته في الحصول عليها، يتم توجيهه للجهة التي يستطيع من خلالها تقديم شكوى للنظر في طلبه، وكذلك يتم إبلاغ المتصل في حال كون طلبه تحت الفحص أو كونه غير مستحق للمنحة.