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الإحصاء: 501 مليار جنيه قيمة الإنتاج الزراعي بمصر في 2017-2018

03:29 م الخميس 23 أبريل 2020
الإحصاء: 501 مليار جنيه قيمة الإنتاج الزراعي بمصر في 2017-2018

أرشيفية

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن قيمة الإنتاج الزراعي في مصر خلال عام 2017-2018 وصلت إلى 500.7 مليار جنيه مقابل 471.7 مليار جنيه في عام 2016-2017، بنسبة زيادة قدرها 6.1%.

وأضاف الجهاز أن الإنتاج النباتي استحوذ على 52.9% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعي خلال عام 2017-2018، ويليه الإنتاج الحيواني بنسبة 37.5%، ثم الإنتاج السمكي بنسبة 9.6%، وأخيراً المنتجات الحشرية بنسبة 0.04%.

وبلغت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي 175.6 مليار جنيه خلال عام 2017-2018 مقابل 142.4 مليار جنيه عام 2016-2017، بنسبة زيادة قدرها 23.3%.

وأرجع الجهاز زيادة مستلزمات الإنتاج إلى زيادة قيمة الأعلاف المركزة المستخدمة في تغذية الحيوان بنسبة 25%.

واستحوذت مستلزمات الإنتاج الحيواني على 74% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتليها مستلزمات الإنتاج النباتي بنسبة 23.9%، ثم مستلزمات الإنتاج السمكي بنسبة 2.1% خلال عام 2017-2018.

وبلغ صافي قيمة الدخل الزراعي 325.1 مليار جنيه عام 2017-2018 مقابل 329.3 مليار جنيه عام 2016-2017، بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

الإنتاج الزراعي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإنتاج النباتي

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