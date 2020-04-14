"بي تك" توفر 100 فرصة عمل للعمالة اليومية المتضررة من أزمة كورونا

قالت شركة "بي. تك" لبيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إنها وفرت 100 فرصة عمل جديدة للعمالة اليومية المتضررة من آثار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للعمل في مخازن الشركة، والتوزيع والحركة والنقل، بعقود مؤقتة لمدة ستة شهور.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تكفلت بـ 9 آلاف أسرة من خلال مبادرة بنك الطعام المصري "دعم العمالة اليومية مسئولية".

وقال محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة: "منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، كان لابد وأن نساند جهود جيش مصر الأبيض (القطاع الطبي) لمواجهة الفيروس".

وتابع: "تبرعنا بجهاز تنفس صناعي للقصر العيني، وساهمنا في مبادرة "أنقذ حياة" لبنك الشفاء المصري، التي تدعم مستشفيات العزل بأجهزة التنفس الصناعي، كما ساهمنا في مبادرة "معا نحمي جيش مصر الأبيض" لبنك الكساء المصري والتي توفر للمستشفيات جميع احتياجاتها من مفروشات السرائر وملابس للمرضى وللأطباء والتمريض والعاملين".

وأضاف خطاب: "نقدر جهود الدولة فيما تبذله لمواجهة فيروس كورونا ومنذ اللحظة الأولى طبقنا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لأعلى المعايير العالمية بما يتوافق وإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بكل أركان منظومة عملنا".

وذكر: "نبذل أقصى طاقتنا لندعم المجتمع المصري لعبور الأزمة، لذا قدمنا الدعم لمؤسسة أهل مصر للتنمية لتوفير أجهزة لاب توب لموظفيها حتى يستطيعوا العمل من المنزل".

وأشار خطاب إلى أن تلك الجهود تأتي إيمانا من شركته بأهمية دور القطاع الخاص، ليس فقط على الصعيد الاستثماري ولكن كذلك على الصعيد المجتمعي الذي يأتي في نفس المرتبة من الأهمية، وخاصة في ظل الظروف الخاصة التي تحدث اليوم، فمنذ البداية ولعدة سنوات، موضحا أن الشركة استثمرت 19 مليون جنيه في العمل المجتمعي خلال العام الماضي.