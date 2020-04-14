قناة السويس للحاويات تضخ 50 مليون دولار لتعزيز تنافسية ميناء شرق بورسعيد

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات، لتعزيز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، مما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية واستعادتها لشرق بورسعيد، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال لارس فانج كريستنسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات: "نفخر جميعا بإبرام الاتفاقية الجديدة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بموجبها تقوم شركة قناة السويس للحاويات بضخ استثمارات تفوق الـ50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطتها".

وأضاف كريستنسن أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى تطوير ممارسات الشركة وتقنياتها المستخدمة لإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، وذلك لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالميا.

وتتضمن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين العديد من الحوافز التي تساهم في تعزيز تنافسية ميناء شرق بورسعيد واستعادة قدرتها التنافسية بمثيلاتها بشرق وجنوب المتوسط، في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع النقل البحري وتداول الحاويات على مستوى العالم.

ووفقا للبيان، تستهدف الاتفاقية أن يصبح شرق بورسعيد ميناءً محوريا متكاملا بظهيره الصناعي واللوجيستي، ضمن أحد أهم الموانئ العالمية على خارطة التجارة العالمية.

وأشار هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة، إلى التعاون الناجح بين الطرفين تحت مظلة الحكومة المصرية كشركاء نجاح يجمعهما هدفا واحدا لتعظيم موارد الدولة وتحقيق رؤيتها التنموية ليكون ميناء شرق بورسعيد ذا قيمة مضافة ملموسة لصالح الاقتصاد القومي المصري.

وأعلن يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020 حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيان.

وأشار زكي إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5 %، كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4%، والحاويات الصادرة بنسبة 77.3%، والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27 %.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضي رغم تباطؤ النمو التجاري والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعاً في أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6% مقارنة بشهر مارس 2019.

كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة خلال مارس الماضي بنسبة 15.5%، والحاويات الواردة بنسبة 7%، والصادرة بنسبة 78.7%، وفقا لزكي.