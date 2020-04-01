في 4 قطاعات.. تفاصيل تأجيل أقساط قروض الأفراد بـ 358.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر

كتبت منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي حصل مصراوي على نسخة منها، أن إجمالي قروض الأفراد التي استفادت من قرار البنك المركزي وتم تأجيلها 6 أشهر بلغت 358.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضي 2019 في الجهاز المصرفي.

وقرر البنك المركزي، في منتصف شهر مارس الجاري تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة 6 أشهر.

وجاء القرار ضمن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي.

وأشارت البيانات إلي أن هذه التمويلات موزعة على 4 قطاعات تشمل بطاقات ائتمان، وقروض شخصية، وقروض سيارات وقروض عقارية.

ولا تتجاوز نسبة القروض غير المنتظمة عن 3.5% بقيمة 12.6 مليار جنيه من إجمالي قروض الأفراد بالبنوك.

وأظهرت البيانات أن القروض الشخصية استحوذت على نسبة 78% من إجمالي محفظة قروض الأفراد في البنوك لتسجل 280 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي منها 8.7 مليار جنيه قروض غير منتظمة.

وأشارت البيانات إلى أن قروض القطاع العقاري استحوذت على المركز الثاني من إجمالي محفظة قروض الأفراد لتسجل 35.3 مليار جنيه تم تأجيل سداد أقساطها في الجهاز المصرفي منها 2 مليار جنيه قروض غير منتظمة.

كما أوضحت البيانات أن قروض السيارات التي تم تأجيل أقساطها 6 أشهر بلغت 24.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي في البنوك منها 966 مليون جنيه قروض غير منتظمة.

وأشارت البيانات إلى أن قروض بطاقات الائتمان استفادت أيضا من قرار المركزي بتأجيل سداد الأقساط 6 أشهر بإجمالي قروض في البنوك بلغت 18.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي منهم 866 مليون جنيه قروض غير منتظمة.

وبحسب كتاب دوري نشره البنك المركزي على موقعه، تضمن القرار عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، وشدد المركزي على ضرورة اتخاذ البنوك اللازم للعمل بالقرار المذكور اعتبارا من تاريخه.