مع بداية الموسم.. كيف يؤثر كورونا على أسعار الملابس الصيفية؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال يحيى الزنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الملابس الصيفية مستقرة بالأسواق حتى الآن عند نفس مستوياتها بالعام الماضي، مع ترقب التجار الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ وعودة الحركة التجارية بين مصر والصين.

وتسبب انتشار الفيروس بالصين في إغلاق عدد كبير من المصانع والشركات، كما توقفت حركة الطيران من وإلى الصين للحد من انتشار الفيروس، وهو ما أثر على التجارة بين الصين ودول العالم ومن بينها مصر.

"التجار منتظرين عودة حركة التجارة بين مصر والصين مرة أخرى لاستيراد شحنات جديدة، في حالة عدم عودة الحياة التجارية خلال هذا الموسم سينتج عنه نقص في المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار بالأسواق"بحسب الزنانيري.

وأضاف الزنانيري، أن عدد من المحلات بدأت طرح الملابس الصيفية منذ بداية مارس الجاري، وحتى الآن أسعار الملابس الصيفية مستقرة عند نفس مستوياتها العام الماضي.

وقال الزنانيري في وقت سابق لمصراوي، إن البضاعة التي تم استيرادها من الأقمشة والملابس الجاهزة من الصين محجوزة بالموانئ المصرية لعدم اكتمال الأوراق المطلوبة لها من السفارة المصرية أو الغرفة التجارية بالصين.

ووافقت وزارة التجارة والصناعة، الثلاثاء الماضي، على اعتماد توثيق شهادة شهادة المنشأ للمنتجات الواردة من الصين من وزارة الخارجية بدلا من السفارة المصرية، وذلك بسبب توقف السفارة بالصين عن توثيق الشهادات إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتنتج مصر نحو 60% من الملابس الجاهزة، بينما تستورد ملابس جاهرة وأقمشة بنسبة تتراوح بين 35 و40% من عدد من الدول من بينهم الصين، بحسب قول سابق ليحيى زنانيري.

وبحسب بيان لشعبة المستوردين في يناير الماضي، تستورد مصر نحو 25 إلى 27% من جميع احتياجاتها من الصين بقيمة تقدر بـ 15 أو 16 مليار دولار سنويا، وتعد من كبرى الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية.