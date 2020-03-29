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"تفاديا للزحام".. المصرية للاتصالات: تسليم شرائح التابلت للطلاب في الإدارات التعليمية

09:03 م الأحد 29 مارس 2020
"تفاديا للزحام".. المصرية للاتصالات: تسليم شرائح التابلت للطلاب في الإدارات التعليمية

زحام أمام سنترال المصرية للاتصالات

كتب- علاء حجاج:

تصوير - أسامة عبد النبي:
قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الأحد، إنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الغد لطلاب الصف الأول الثانوي في الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن موظفي المبيعات سيتواجدون اعتبارًا من الغد في الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب وجود مسافة آمنة بين العملاء، والانتظار في أماكن جيدة التهوية.

شرائح التابلت تابلت الثانوية المصرية للاتصالات الإدارات التعليمية

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