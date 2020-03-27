كريدي أجريكول يخفض الفائدة 1% على شهادة آجال 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم، في بنك كريدي أجريكول مصر، الأسبوع الماضي خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات، بحسب ما قاله ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، لمصراوي.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ واستثنائي الأسبوع الماضي، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، في ظل التغيرات العالمية وتفشي وباء كورونا.

وانخفضت الفائدة على الشهادة للعائد الشهري بالبنك، إلي 9.5% بدلا من 10.5%، كما تراجعت على العائد ربع السنوي إلي 9.75% بدلا من 10.75%، فيما انخفضت على العائد نصف السنوي إلى 10% بدلا من 11%.

ويبدأ شراء الشهادة من أول 3 آلاف جنيه بحد أدنى، كما يسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر علي شرائها، والاقتراض بضمانها.