المركزي: إصدار البطاقات المدفوعة ومحافظ الموبيل مجانًا لمدة 6 أشهر

كتبت منال المصري:

قرر البنك المركزي إصدار البطاقات المدفوعة مقدما ومحافظ الموبايل الإلكترونية مجانًا دون أي مصاريف إدارية ولمدة 6 أشهر.

وأصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا، بشأن بعض الإجراءات الخاصة برفع الحد الأقصى للشراء عبر المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقرر المركزي إلغاء احتساب أي رسوم أو عمولات باستخدام الدفع عبر الهاتف المحمول على عمليات التحويل والإيداع والسحب باستخدام ماكينات الصراف الآلي.

كما أكد المركزي على إلغاء الرسوم والعمولات على نقاط البيع الإلكترونية ورمز الإستجابة السريع "كيو آر كود"، التي يتحملها التجار على العمليات التي تنفذ باستخدام البطاقات أو الهاتف المحمول الصادرة من البنوك في مصر على أن يرد البنكً فينك العمولة التبادلي طوال فترة إلغاء الرسوم.

وسمح المركزي بإصدار المحافظ الذكية للعملاء الحاليين بالبنك بالاتصال بخدمة العملاء للبنك بدلًا من ذهابه للفرع للتوقيع على الاشتراك في الخدمة باستخدام بيانات العميل في البنك بعد التأكد من إجراءات هوية العميل.

وأكد المركزي على البنوك التحقق من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدمة في عملية التسجيل.

كما سمح المركزي للبنوك بوضع حدود قصوى تختلف من عميل إلى أخر في ضوء تقييمه للمخاطر المحتملة بشرط لا تزيد عن الحدود القصوى المعتمدة يوميا أو شهريا.

وبحسب المركزي يلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات العناية اللازمة لعملاء الدفع باستخدام الموبايل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، ويتعين على البنك إغلاق الحساب في حال عدم إتمام الإجراءات مع تمكين العميل من استرداد أي رصيد مستحق بعد إغلاق الحساب.

كما سمح المركزي بالتحويل من أي حساب مصرفي لدي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى بنك أخر.

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