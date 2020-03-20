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إصابة الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لسجائر مارلبورو بكورونا

04:12 م الجمعة 20 مارس 2020
إصابة الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لسجائر مارلبورو بكورونا

سجائر مارلبورو

القاهرة – وكالات:

قالت مجموعة Altria المصنعة لسجائر مارلبورو، إن رئيسها التنفيذي هوارد ويلارد قد أصيب بفيروس كورونا وأنه حاليا في إجازة مرضية مؤقتة، وفقا لما نقلته "سي إن بي سي عربية".

وقالت Altria إنها ستعلق العمليات مؤقتا في منشأة تصنيع في ريتشموند بفرجينيا بعد أن ثبتت إصابة موظف ثان بالفيروس.

سجائر مارلبورو هوارد ويلارد فيروس كورونا مجموعة Altria

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