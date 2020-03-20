بينها التحويلات البنكية.. تعرف على طرق شراء شهادة "ابن مصر" إلكترونيا

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر في بيان اليوم الجمعة، تفاصيل طرح شهادة "ابن مصر" ذات العائد 15% إلكترونيا، والتي من المقرر طرحها الأحد المقبل.

وقال البنك إنه يمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكيBM Online ، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلا لمبادرة "احمي نفسك .. احمي بلدك".

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر. ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.

وقال البنك في بيانه، إنه بالنسبة لعملاء البنك القائمين يمكن "إضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكي لحسابكم بالبنك"

وأضاف أن "طلب ربط الشهادة فقط عن طريق القنوات الإلكترونية - الإنترنت أو الموبايل البنكي أو مركز الاتصال ١٩٨٨٨أو البريد الإلكتروني ebnmisr@banquemisr.com) و عدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا علي سلامتكم و سلامة ابنائكم العاملين بالبنك".

وأوضح البنك، أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد الربط في اليوم التالي على أقصى تقدير

وفيما يتعلق بالعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر و رقم بطاقة العميل و رقم محمول العميل) و لن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.